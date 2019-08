Cidades Falta de recursos afetou Plano Diretor de Goiânia, diz ex-secretário Sebastião Ferreira Leite afirma que excesso de judicialização na política pública e erros no uso de instrumentos do Estatuto da Cidade prejudicou implantação do Plano Diretor atual

Um dos secretários de Planejamento na gestão do prefeito Paulo Garcia (2010-2016), o advogado especialista em direito urbanístico Sebastião Ferreira Leite, o Juruna, defende que os principais problemas para a execução do Plano Diretor em Goiânia aprovado em 2007 foram a falta de recursos e o que ele chama de “excesso de judicialização da política pública”. Com isso, o Fun...