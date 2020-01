Cidades Falta de informação de empreendedores travará processos de licenças ambientais, diz Semad Secretária Andréa Vulcanis diz que velocidade de tramitação dos processos de licenciamento na pasta dependerá se documentação entregue por interessados estiver correta

A secretária de Estado de Meio Ambiente (Semad) de Goiás, Andréa Vulcanis, afirmou que no novo sistema de licenciamento ambiental implantado pelo órgão a plataforma ficará “travada” enquanto o empreendedor não incluir todas as informações necessárias. Então, a gestora explica que se hoje a “conta” dos atrasos na análise de licenças fica com a Semad, com pessoas dizendo...