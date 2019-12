Cidades Falta de estrutura para júri faz juiz deixar caso do jornalista Valério Luiz Jesseir Coelho de Alcântara declarou que não pode continuar caso por falta de atendimento às exigências que ele entendia serem necessárias para um júri de grande porte. Tribunal de Justiça afirma que obras de readequação ficarão prontas em 40 dias. Com a recusa de Jesseir, presidente do TJ deverá designar novo nome para presidir julgamento

A declaração de suspeição do juiz da 3ª Vara de Crimes Dolosos Contra a Vida e Júri Popular Jesseir Coelho de Alcântara coloca um impasse no julgamento dos acusados de matar o jornalista Valério Luiz. O magistrado informou motivação íntima para recusar continuar no caso e seu substituto automático, titular da 3ª Vara, Antônio Fernandes de Oliveira também já se recusou a...