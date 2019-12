Cidades Falta de acostamento e curvas causam medo em rodovia que liga Goiânia e Luziânia Trecho de rodovia GO-010 é apontada como perigosa por motoristas. Goinfra diz que tem projeto de duplicação da pista, mas sem data para execução

“Minha mãe me liga sempre para pedir para eu não viajar pela 010 em noites de chuva”. A frase é do motorista de caminhão Jean Carlos de Oliveira Silva, de 37 anos, que precisa trafegar pela GO-010 pelo menos quatro vezes na semana transportando material de construção. O medo da mãe do motorista se justifica pelos registros graves de acidentes especialmente entre Vianópoli...