Vida Urbana Falta d'água afeta bairro de Senador Canedo; veja vídeo De acordo com moradora, no Setor Boa Vista o problema é crônico. Secretário da Sanesc promete normalização até quarta-feira (24)

Os moradores do bairro Boa Vista, em Senador Canedo, sofrem com a falta d'água pelo menos desde a última quarta-feira (17). A diarista Vanira Santos, de 41 anos, afirma que o problema é rotineiro no local. Ela afirma que a prefeitura da cidade e a Agência de Saneamento de Senador Canedo (Sanesc) só estão tomando providências em relação à situação quando pressionados p...