Cidades Falso médico atuava havia três meses em hospital municipal de São João D’Aliança Homem tinha diploma da Bolívia, mas não fez exame necessário para exercer profissão no Brasil e usava identidade de colega da área

Flagrado por exercício ilegal da Medicina na segunda-feira (4), Aluísio Santos, de 40 anos, estava há cerca de três meses trabalhando nos plantões do Hospital Municipal de São João D’Aliança, no Nordeste goiano, sem nenhum vínculo com a prefeitura local. Formado na Bolívia, mas sem o Revalida, exame necessário para validar o diploma no Brasil, Aluísio usava o nome de...