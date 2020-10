Cidades Falso médico é preso no Rio de Janeiro utilizando identidade de profissional de Goiás Homem também se apresentava como tenente do Exército e chegou a trabalhar em plantões em um Hospital Escola

Atualizada às 11h41 Australiamar Fernandes Ferreira, de 41 anos, foi preso na última sexta-feira (9), em Valença, Região Sul do Rio de Janeiro, trabalhando como falso médico no Hospital Escola da cidade. O suspeito utilizava documentos falsos de um profissional residente em Goiás e também se apresentava como tenente do Exército Brasileiro. Ele se aproveitou da...