Cidades Falha na rede elétrica deixa moradores sem energia, em Goiânia A queda afetou os moradores do Parque Amazônia, do Bueno e do Nova Suíça

Atualizada às 13h23. Uma falha na rede elétrica levou a interrupção do fornecimento de energia, na manhã desta quinta-feira (23), em alguns setores de Goiânia. A queda afetou os moradores do Parque Amazônia, do Bueno e do Nova Suíça. Alguns moradores contaram que a energia também apresentou instabilidade e isso refletiu no serviço de internet. A reportagem percorr...