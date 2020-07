Cidades Falha em sistema do Ministério da Saúde passa falsa impressão de platô da Covid-19 em Goiás Problema já era registrado anteriormente, mas piorou desde meados da última semana

Instabilidades e manutenção em sistema do governo federal para contabilizar casos confirmados do novo coronavírus passam falsa impressão de diminuição de infectados em Goiás. Os problemas começaram na última quarta-feira (15), mas se intensificaram no fim de semana. Falhas se somam a histórico de reclamações e erros na notificação de casos e óbitos de Covid-19 pelos ...