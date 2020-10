Cidades Falha em linha de transmissão compromete abastecimento de água no Sudoeste goiano A Saneago informa que a normalização do abastecimento de água deve ocorrer ao longo desta sexta-feira, com exceção de Rio Verde, Jataí e Quirinópolis, que só serão totalmente abastecidos na madrugada desta sexta-feira (2) para sábado (3)

Uma falha na linha de transmissão de Furnas deixou aproximadamente 30 municípios do Sudoeste goiano sem energia na madrugada desta sexta-feira (2). O comprometimento do serviço afetou o abastecimento de água nas cidades desta região. As informações foram publicadas em um comunicado da Saneago em seu site. A companhia informa que a normalização do abastecimento de águ...