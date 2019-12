Cidades Falha em galeria causa perigo em rua do Setor Gentil Meireles, em Goiânia Erro na instalação de tubulações fez com que parte de asfalto começasse a ceder no local

A instalação de uma galeria pluvial tem dado muita dor de cabeça para moradores da Rua El Greco, no Setor Gentil Meireles, em Goiânia, e para motoristas em geral que passam pela via. Há 13 dias um trecho da pista foi interditado por falhas na tubulação que fizeram com que parte do asfalto começasse a ceder, ao lado de um barranco que apresenta sinais de erosão. Em maio...