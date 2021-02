Cidades Fake news: documentos divulgam datas enganosas para vacinação em Goiás Comunicados preveem até mesmo a aplicação da segunda dose do imunizante

Depois do início da vacinação contra a Covid-19 de idosos acamados e pessoas com 85 anos ou mais em Goiás, que começou nesta semana, alguns cronogramas falsos passaram a circular nas redes sociais. Em dois deles, checados pelo Jornal O POPULAR, existe até uma previsão da aplicação dos imunizantes para pessoas da faixa etária de 60 anos. Cronograma falso 1 No...