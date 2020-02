Cidades Faixas do BRT viram pista de corrida em Goiânia A via, que ainda não é utilizada pelo transporte coletivo, não possui qualquer bloqueio que impeça a invasão por automóveis e motocicletas

Atualizada às 11h. Para fugir do trânsito, motoristas que trafegam entre o Balneário Meia Ponte e a Perimetral Norte na Goiás Norte têm utilizado a pista do corredor BRT Norte-Sul como alternativa, sobretudo nos horários de pico. A via, que ainda não é utilizada pelo transporte coletivo, não possui qualquer bloqueio que impeça a invasão por automóveis e motocicleta...