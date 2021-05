Cidades Faixas de ônibus em Goiânia têm 189 multas por dia Após mais de 9 anos desde a implantação dos corredores preferenciais, motoristas seguem sem respeitar espaço e impedem que veículos aumentem velocidade

A cada dia deste ano, por pelo menos 189 vezes, motoristas em Goiânia ocuparam indevidamente a faixa preferencial para o transporte coletivo nos corredores Universitário, 85 ou T-63. Mesmo que se trate de uma multa considerada gravíssima, com valor de R$ 293,46, os condutores na capital insistem em desrespeitar as regras que priorizam os ônibus no tráfego da capital, o q...