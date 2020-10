Cidades Faculdades particulares têm 1% de cursos com nota máxima no Enade 2019 Nas federais, 24% alcançaram nota máxima; exame feito por alunos concluintes avaliou áreas como medicina e engenharias

Apenas 94 cursos de instituições privadas de ensino superior registraram nota máxima na edição de 2019 da prova federal realizada por estudantes formandos. Os dados constam do resultado do mais recente Enade. O montante representa 1% das 6.360 graduações avaliadas nessas instituições. Nas federais, 342 cursos alcançaram o indicador máximo, equivalente a 24% do tot...