Cidades Fachin manda Bolsonaro respeitar lista tríplice para reitor, mas rejeita vincular escolha ao 1º colocado O ministro rejeitou o pedido da OAB para que fosse concedida uma decisão individual liminar (provisória) determinando ao chefe do Executivo a nomeação do mais votado de cada lista.

