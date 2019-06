Cidades Facções entram em centro de internação para jovens infratores em Goiânia Reportagem teve acesso a mensagens interceptadas entre adolescentes que revelam a presença de PCC e CV no Case

As facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) estão presentes no sistema socioeducativo de Goiás, onde são internados jovens e adolescentes infratores. Inscrições em paredes e bilhetes interceptados no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Goiânia, no Conjunto Vera Cruz, revelam ligação de internos com grupos criminosos paul...