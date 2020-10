Cidades Facção goiana tem presídio de segurança próprio em Águas Lindas Integrantes do Amigos do Estado (ADE) ficavam em Anápolis e agora estão, no Entorno do DF

A Unidade Prisional Especial de Águas Lindas, no Entorno do DF, está alojando lideranças e presos considerados mais perigosos ligados à facção Amigos do Estado (ADE). Antes, o grupo ficava no Presídio Estadual de Anápolis, junto de detentos aliados do Primeiro Comando da Capital (PCC). Unidades estaduais de cumprimento de pena e especiais têm regras mais rígidas e maior...