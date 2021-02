Cidades Facção está por trás de motim no presídio de Aparecida de Goiânia Comando Vermelho tem relação com articulação que provocou desobediência de presos na tarde desta sexta-feira (19)

Os assassinatos de um vigilante penitenciário e sua esposa, na saída do trabalho, seguido de um princípio de rebelião na Penitenciária Odenir Guimarães (POG), no dia seguinte, têm uma coisa em comum: a facção carioca Comando Vermelho (CV). Integrantes deste grupo criminoso são os responsáveis pela morte do casal e comandam a ala onde houve o motim. Elias de Souza ...