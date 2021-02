A Polícia Civil de Goiás fará a troca de 704 armas de fogo adquiridas em 2015 e que apresentam defeito. A substituição dos equipamentos que custaram mais de R$ 1,3 milhão foi acordada entre a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e a empresa Taurus, responsável pelo armamento.

Segundo descreve a PGE, as armas apresentaram problemas, principalmente em relação ao mau funcionamento da trava de segurança. A questão já teria ocasionado disparos involuntários, inclusive com policiais como vítimas.

O acordo foi feito depois de a PGE ter obtido decisão favorável ao Estado em ação civil pública. Segundo a Procuradoria, a troca será vantajosa ao Estado, já que o quantitativo original será devolvido. Com o acordo, a Taurus entregará à Polícia Civil as 704 pistolas no prazo de 90 dias.