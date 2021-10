Cidades FAB envia termo de responsabilidade a militares que recusam a vacina As Forças Armadas não tornaram a vacinação dos militares obrigatória

A FAB (Força Aérea Brasileira) permitirá a volta ao trabalho presencial daqueles que não se vacinaram –mas que deverão assinar um termo. Porém, aqueles que optarem por não tomar a vacina contra a covid deverão apresentar um termo de responsabilidade. A informação é do jornal O Globo. No termo de recusa à vacina, o militar preenche seu nome e dados pessoais com a ...