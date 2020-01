Cidades Física e Matemática ajudam PF a decifrar rede de pornografia infantil na internet Agentes publicaram artigo na ‘Nature’ para revelar como operação esvaziou fórum de pornografia infantil nas profundezas da internet; ideia é elevar uso de conceitos científicos para chegar a peças-chave de quadrilhas

A Matemática e a Física se tornaram aliadas inovadoras nas investigações conduzidas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. Conceitos científicos e até fórmulas têm sido estudadas como ferramentas para decifrar organizações criminosas, identificar quais as peças principais das redes - e como é possível desmontar essas organizações. Para contar...