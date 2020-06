Cidades Férias são desafio para as cidades turísticas de Goiás Principais destinos de descanso e lazer em Goiás tentam aliar flexibilização com ações de combate ao coronavírus. Quem decidir viajar, apesar dos riscos, precisará enfrentar uma série de restrições

A primeira cidade a anunciar intenção de retomada do turismo em Goiás é também a que manteve a maior restrição para acesso de visitantes desde o início da quarentena imposta por decreto estadual em março deste ano. E mesmo com a previsão de retomada das atividades, a partir de 1º de julho, o prefeito João Batista Cabral (DEM), conhecido como João do Léo, pretende manter...