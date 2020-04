O tradicional aperto de mão na entrada na igreja foi substituído pela medição de temperatura e pela distribuição de máscaras para quem não tem. Foi assim este domingo (26) nos templos religiosos que retomaram seus cultos, missas e reuniões. Foi o primeiro domingo que fiéis puderam ir para as congregações desde o dia 17 de março, quando decreto estadual proibiu a aglomeração de pessoas para evitar a disseminação do novo coronavírus (Sars-Cov-2), causador da Covid-19.

Um novo decreto estadual, publicado na noite do último dia 19, autorizou a abertura de igrejas para cultos, desde que seja respeitada uma série de exigências, como a lotação máxima de 30% do templo, a medição da temperatura dos fiéis e a proibição da entrada de idosos.

A forma que cada congregação encontrou para cumprir o decreto foi variada. A Assembleia de Deus Ministério de Campinas adotou a estratégia de uma senha, retirada pela internet, e o aumento do número de cultos para que mais pessoas pudessem comparecer em horários diferentes. Foram liberadas 540 senhas, mas apenas 220 pessoas compareceram.

No caso da Igreja Videira, no Setor Bueno, houve aumento do número de cultos, mas as lideranças pedem que os fiéis cheguem com antecedência para evitar constrangimentos. Quando o espaço alcança a lotação máxima de 30%, a entrada de novas pessoas é barrada.

As congregações também tiveram diferentes estratégias para obedecer ao distanciamento de pelo menos dois metros entre os membros. Em igrejas com poltronas, parte dos assentos foi interditada com fitas zebradas, obrigando o fiel a sentar a dois bancos de distância um do outro. No Santuário Sagrada Família, na capital, onde os bancos são de madeira, sem divisória entre as pessoas, foram colocados números pregados no encosto, indicando onde a pessoa devia se assentar.

De qualquer maneira, todas as grandes igrejas continuam a realizar transmissões on-lines dos eventos religiosos para atingir os fiéis que estão no grupo de risco, principalmente os idosos, proibidos de participar das celebrações.

Defesa da quarentena

Principal articulador junto ao governo estadual para flexibilizar as regras de isolamento para as igrejas, o bispo Oídes do Carmo, da Assembleia de Deus, usou o espaço do culto de domingo pela manhã para defender as medidas de distanciamento social.

Ele elogiou o governador Ronaldo Caiado (DEM) e as autoridades estaduais por terem feito o distanciamento de forma antecipada. Oídes defendeu que os números de casos e mortes de Goiás estão baixos por causa disso, diferente de outros países, que não seguiram estas recomendações. “Não posso concluir ‘não é tão grave assim’. Tenho de concluir que Deus está guardando seu povo, que Deus está ouvindo nossas orações, que nós estamos zelando, fazendo nossa parte e Deus está zelando do seu povo”, avaliou o bispo da Assembleia.

Com mais de 40 dias sem celebrações conjuntas por conta da pandemia do novo coronavírus, as celebrações religiosas deste domingo tiveram um significado especial para os fiéis. Na evangélica Bola de Neve, o pastor pediu para que as pessoas se apegassem em Deus e não fossem dominadas pelo medo da pandemia. A igreja proibiu oração com imposição de mãos e unção com óleo. Na Assembleia de Deus, os participantes do culto esticaram os braços e “abraçaram o ar”, em um gesto simbólico de abraço, já que toques não são permitidos.

A Arquidiocese de Goiânia deu liberdade para que a liderança de cada templo decida se deveria abrir as portas ou não, dependendo das condições ambientais de cada local.

Nas paróquias Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges, no Setor Nova Suíça, em Goiânia, as missas continuam a ser realizadas apenas on-line, sem a presença dos fiéis.

Já no Santuário Sagrada Família, na Vila Canaã, em Goiânia, houve, além da missa, outras atividades religiosas a distância e presencial. No estacionamento da paróquia foi realizado um espaço de confessionário para os fiéis.

Aparecida

Um grupo evangélico de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana, fez um culto drive in na noite do último sábado no espaço onde ocorre o Aparecida é Show. Cada fiel assistiu a celebração de dentro do carro.

A Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, no Setor Central de Goiânia, optou por não abrir as portas, mesmo com esta possibilidade. Em nota, a congregação informou que vai manter suspensas todas as atividades que envolvam aglomeração, até que se tenham condições seguras para o pleno retorno das atividades.