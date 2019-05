Cidades Fãs e artistas se revoltam com a divulgação de fotos do corpo de Gabriel Diniz após acidente aéreo O compartilhamento de imagens de pessoas mortas sem autorização, o chamado vilipêndio a cadáver, é crime

Pouco depois do acidente aéreo que vitimou o cantor Gabriel Diniz, na tarde desta segunda-feira (27), fotos do resgate e do corpo do artista começaram a circular pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp. O fato gerou revolta entre os fãs de Gabriel Diniz, que também pediram para que o compartilhamento fosse cessado e pregaram o respeito aos familiares da vítima. Por meio d...