Cidades Fã de 8 anos com paralisia cerebral recebe carinho de Gusttavo Lima antes do show Criança foi surpreendida quando o sertanejo desceu do carro para cumprimentá-la

Gusttavo Lima acabou de chegar ao estacionamento do Serra Dourada. Ao estacionar o carro, ele parou e voltou a pé até o portão para cumprimentar o pequeno Hygor Luciano, de 8 anos, que tem paralisia cerebral e estava do lado de fora do show na tentativa de ver seu ídolo de perto. A mãe do menino, Sônia Brito diz que o menino é fã do cantor há 2 anos. "Na nossa casa a...