Foi extinto o incêndio que atingia uma área da Chapada dos Veadeiros, na região de São João d’Aliança, no norte de Goiás. Na manhã desta quinta-feira (15), o Corpo de Bombeiros informou que dois focos que ainda restavam no local foram extintos durante essa madrugada. De acordo com a corporação, militares e voluntários seguem na área realizando monitoramento e rescaldo para evitar o surgimento de novos focos de incêndio.

Os bombeiros informaram ainda que uma estimativa da Defesa Civil Estadual aponta que 315 hectares foram queimados.

Ao POPULAR, O tenente do Corpo de Bombeiros, Paulo Santos, contou que a corporação foi acionada no final da tarde da última segunda-feira (12) e o trabalho das equipes entrou pela madrugada. Além do combate às chamas foram realizadas ações para evitar que o fogo chegasse às casas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o local do incêndio é uma serra extremamente íngreme e com muita pedra, o que dificulta o trabalho. Questionado sobre as possíveis causas do incêndio, o militar afirma que até o momento, as pistas indicam que foi por ação humana. Não é possível afirmar, entretanto se foi criminoso ou acidental. “Incêndio natural é provocado por raios e não tinha nuvens que pudessem ocasionar isso.”