Cidades Extensa fila se forma em drive-thru em Goiânia mesmo com vacinação suspensa no local nesta quarta Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informa que devido o tipo de imunizante, Pfizer, que será aplicado hoje, cujas especificações exigem que só seja aplicado em unidades de saúde, onde há condições de temperatura adequadas

Vários carros formaram uma extensa fila desde o início da madrugada desta quarta-feira (7) no drive-thru do Shopping do Passeio das Águas, em Goiânia. O local é um dos postos de vacinação contra a Covid-19, porém hoje não haverá imunização no local.