Cidades Extensa fila marca início de vacinação para toda a população em Goiânia Orientação é que a vacinação continue enquanto durarem os estoques

Uma extensa fila se forma desde o início da manhã desta segunda-feira (3) no Centro Municipal de Vacinação e Orientação ao Viajante, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. A partir de hoje as doses da vacina contra a Influenza A que sobraram dos grupos prioritários serão ofertadas para a população, de acordo com a ordem de chegada aos postos de saúde. A orientação é...