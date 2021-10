Cidades Explosão impressionante deixa moradores de Anápolis cerca de 20 horas sem energia e água Moradores registraram incêndio na Subestação Universitária, que provocou explosões e medo na população

Após 20 horas sem energia elétrica na captação do sistema Piancó, em Anápolis, o fornecimento de energia foi restabelecido e o abastecimento de água começou a ser retomado por volta das 19h deste domingo (24), segundo a Saneago. A Companhia de Saneamento disse que a normalização completa do abastecimento acontece de maneira gradual. Por conta do longo período sem fo...