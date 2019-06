Cidades Explosão destrói escola em Aparecida de Goiânia Acidente foi provocado por conta de um gás de cozinha, informou preliminarmente o Corpo de Bombeiros

A Escola Municipal Olentino Xavier da Costa ficou destruída após uma explosão, na madrugada desta quarta-feira (19), na Rua Alípio Junqueira, no setor Serra Dourada 3º Etapa, em Aparecida de Goiânia. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o acidente foi provocado por conta de um gás de cozinha. Algumas salas chegaram a pegar fogo, mas o incêndio foi c...