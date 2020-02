Cidades Explosão de gás em Goiânia deixa duas pessoas ficam feridas Vítimas foram encaminhadas para o Hugo com 80% do corpo queimado. Ainda não se sabe o que provocou o acidente

Na tarde deste domingo (16), uma explosão de gás em uma casa no setor Nova Suíça, em Goiânia, e deixou duas pessoas feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a explosão aconteceu depois de meio dia, na Rua C-182. As duas pessoas atingidas moram na casa onde houve o acidente. Elas foram socorridas e levadas para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo)...