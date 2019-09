Cidades Explosão de churrasqueira mata jovem de 22 anos Mulher ajudava o marido a acender o equipamento quando teria jogado álcool na churrasqueira; o homem segue internado

Uma jovem de 22 anos morreu após ter 98% do corpo queimado na explosão de uma churrasqueira, no último domingo, 15, em Vera Cruz, cidade do interior de São Paulo. Natali Steffani Martins Iligaray ajudava o marido a acender o equipamento quando teria jogado álcool na churrasqueira, causando a explosão. O marido, Wellington Martins, de 23 anos, teve 35% do corpo queimado e...