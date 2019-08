Cidades "Exploram petróleo no Ártico e caçam baleias", diz ministro do meio ambiente sobre Noruega Ricardo Salles criticou as cobranças em relação ao desmatamento no Brasil. A nação europeia responde por 94% das doações do Fundo Amazônia

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, desqualificou as cobranças que a Noruega tem feito às mudanças no Fundo Amazônia, principal programa do País de combate ao desmatamento. Em audiência no Senado, Salles disse que a Noruega, que responde por 94% das doações de R$ 3,4 bilhões para o fundo, possui passivos ambientais. “A Noruega é o pais que explora petról...