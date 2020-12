Cidades Explode procura por testagem para coronavírus em Goiás Dados de sindicato de laboratórios indicam acréscimo de 70% na busca pelo serviço na primeira quinzena deste mês, após período em baixa

A primeira quinzena de dezembro registrou um aumento de 70% na realização de exames de Covid-19 nos laboratórios no Estado. Os dados são do Sindicato dos Laboratórios de Análises e Banco de Sangue do Estado de Goiás (Sindilabs-GO) que estima aproximadamente 40 mil testes durante o período. Festas de fim de ano, encontros com familiares e amigos além das viagens podem s...