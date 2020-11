Cidades Expectativa de vida do goiano cresce e se aproxima dos 75 anos, aponta IBGE Apesar do crescimento, esperança de vida é a menor do Centro-Oeste e cinco anos a menos que a maior do país

A expectativa de vida de quem nasce em Goiás aumentou no último ano, aponta novo estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O relatório divulgado nesta quinta-feira (26) mostra que, apesar do aumento de 2 meses e 12 dias, alcançando 74,7 anos, os goianos ainda estão distantes da média nacional, que atingiu 76,6 anos. Seguindo a tendência nacion...