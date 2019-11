Cidades Expectativa de vida ao nascer do brasileiro sobe para 76,3 anos em 2018, diz IBGE SC se manteve como o Estado com a maior projeção, de 79,9 anos, enquanto o MA apresenta a pior condição, com 71,1 anos

A expectativa de vida ao nascer subiu para 76,3 anos no Brasil em 2018, segundo as Tábuas Completas de Mortalidade, divulgadas nesta quinta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi um aumento de três meses e 4 dias em relação a 2017. Além do aumento na expectativa de vida, houve queda na mortalidade infantil entre 2017 e 2018, informou o...