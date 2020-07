Cidades Existência de povo indígena isolado em Goiás é mistério a ser decifrado Para integrante de comunidade Kalunga, índios da etnia avá-canoeiro podem ter ajudado crianças que ficaram desaparecidas um dia em Cavalcante, no norte goiano

No início de junho deste ano, o desaparecimento por 24 horas de duas crianças, de 4 e 2 anos, da comunidade quilombola Kalunga Vão do Moleque, em Cavalcante (GO), reacendeu dúvidas sobre a existência ou não de índios isolados da etnia avá-canoeiro na região. Dias após a entrega dos primos em primeiro grau às suas famílias, um jovem integrante do Sítio Histórico e Pat...