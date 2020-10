Cidades Executores de advogados em Goiânia marcaram hora para matar Motivo ainda segue em investigação. Polícia Civil não vai falar sobre o assunto. Colegas acreditam que mortes foram motivadas pelo exercício da profissão

A morte dos advogados Marcus Aprígio Chaves, de 41 anos, e Frank Alessandro Carvalhaes de Assis, de 47, na tarde de ontem (28) mobilizou a criação de uma força-tarefa com cinco delegados e 30 policiais civis. A intenção é descobrir quem são os dois homens que marcaram horário para conversar com os defensores dentro de um escritório, no Setor Aeroporto, em Goiânia, e a...