Cidades Excesso de chocolate e açúcar está ligado à morte por doenças do coração Para autora de estudo, realizado no Reino Unido, consumo de alimentos de origem animal também deve ser reduzido

Uma das maiores discussões nutricionais da atualidade é que as recomendações para as pessoas muitas vezes são baseadas em nutrientes --"corte o carboidrato", "consuma mais proteína", "não se esqueça da vitamina C"--, e não na comida propriamente dita. A questão não é tão simples, especialmente se lembrarmos que, se nutrientes se misturam nos alimentos, alimentos também...