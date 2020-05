Cidades Exames realizados na CPP de Luziânia dão negativo para Covid-19 Detento que morreu foi testado, bem como companheiros de cela e profissionais da unidade

Os testes para a Covid-19 realizados em detentos e profissionais da Casa de Prisão Provisória (CPP) de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF) apresentaram resultado negativo. A informação é do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) e a testagem foi solicitada após a morte de um preso da CPP, no último sábado (2). O caso veio à tona a partir de um vídeo g...