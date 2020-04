Cidades Exames para coronavírus de profissionais do Cais Novo Mundo dão negativo Colaboradores foram testados depois de terem contato com a técnica em enfermagem e de laboratório que morreu devido à doença no dia 4 de abril

Todos profissionais do Centro de Assistência Integral à Saúde (Cais) Novo Mundo que fizeram o exame para o novo coronavírus (Covid-19) até agora tiveram o resultado negativo. Eles passaram pelo teste depois de ter contato com a técnica em enfermagem e de laboratório Adelita Ribeiro da Silva, de 38 anos, que morreu por causa da doença no dia 4 deste mês. Foram testados biomédicos, técnicos de laboratório e equipes administrativas. Os colegas de trabalho...