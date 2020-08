Cidades Exames encaminhados por aplicativo em Goiás têm 36% de testes positivos Ferramenta digital reúne testes de pessoas com histórico de sintomas e contato com contaminados pela Covid-19. Para especialistas, número indica alta circulação do vírus

A taxa de resultados positivos nos testes feitos por meio do aplicativo Dados do Bem, uma iniciativa do governo estadual para fazer um mapeamento epidemiológico do coronavírus (Sars-CoV-2), chegou a 36% em Goiás ontem (10). De acordo com a plataforma on-line da ferramenta digital, dos 464 testes realizados, 165 deram positivo. Fazem exames por meio do aplicativo as p...