A morte de um idoso, de 62 anos, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, é suspeita de ter sido causada pelo novo coronavírus (Covid-19). Ele chegou na unidade na manhã desta segunda-feira (23) com dificuldade de respirar, febre alta, pressão alta, dor abdominal e evoluiu rapidamente para uma parada cardiorrespiratória.

Segundo boletim médico, profissionais da saúde realizaram a reanimação cardiopulmonar, que é uma série de procedimentos para garantir o funcionamento dos órgãos do paciente. No entanto, ele não resistiu e morreu cerca de 30 minutos depois de ter dado entrada na unidade.

Como o paciente se encaixava no protocolo de caso suspeito do Ministério da Saúde, foi coletada secreção e enviada para o Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen), em Goiânia. Um exame deve confirmar se o paciente foi vítima do novo coronavírus.

Segundo familiar da vítima, ele vivia em uma casa com mais quatro pessoas no Setor Maysa. Nenhum dos moradores, nem o idoso, viajaram recentemente ou apresentaram sintomas de gripe. O paciente apresentava sintomas há alguns dias, mas quando procurou ajuda médica já estava com o estado de saúde mais agravado.

“Nós acreditamos que não seja (o novo coronavírus), porque ele não teve nenhum contato com alguém que tenha contraído o vírus, mas o caso é tratado como suspeito por causa do protocolo. A gente colheu (a secreção para exame) só para descartar”, explica a secretária municipal de Saúde de Trindade, Gercilene Ferreira Branca.

Trindade não teve nenhum caso confirmado do novo coronavírus. Foram feitos 19 exames em pacientes com suspeita, sendo que 13 casos foram descartados. Em seis casos ainda é aguardado o resultado do exame. Esses seis pacientes passam bem.

A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) para falar sobre o caso e aguarda retorno.