Todos profissionais do Centro de Assistência Integral à Saúde (Cais) Novo Mundo que fizeram o exame para o novo coronavírus (Covid-19) até agora tiveram o resultado negativo. Eles passaram pelo teste depois de ter contato com a técnica em enfermagem e de laboratório Adelita Ribeiro da Silva, de 38 anos, que morreu por causa da doença no dia 4 deste mês. Foram testados biomédicos, técnicos de laboratório e equipes administrativas.

Os colegas de trabalho da técnica em enfermagem e de laboratório já haviam reclamado que não foram submetidos a testes para verificar se foram contaminados pela doença. Um dos motivos de preocupação é que ela almoçou com colegas do Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Novo Mundo, em Goiânia, onde trabalhava no dia 26 de março. Ela também esteve em um lanche com sete servidores do local.

A secretária municipal de saúde de Goiânia, Fátima Mrue, já havia informado ao POPULAR que os cuidados para evitar o risco de contaminação no local foram reforçados. Segundo ela, os colaboradores da unidade de saúde estão sendo monitorados desde a morte de Adelita e todos usavam os equipamentos de proteção necessário para evitar o contágio com o vírus.