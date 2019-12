Cidades Exame de DNA confirmará se corpo achado é de turista na Chapada dos Veadeiros Bombeiros encontraram corpo no Rio São Miguel, o mesmo que passa pelo Vale da Lua, onde Jacob Vilar Santana desapareceu

Um exame de DNA será necessário para identificar o corpo de um homem que foi encontrado ontem (23), às margens do Rio São Miguel, em Alto Paraíso (GO), pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO) e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF). A suspeita é de que o cadáver seja do analista de sistemas Jacob Vilar Santana, de 31 anos, que es...