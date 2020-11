Cidades Exame de DNA confirma que ossada é de mulher desaparecida em Formosa Natália Nunes Moura, de 24 anos, foi morta e a suspeita é que seu corpo foi esquartejado e jogado para que cães o devorassem

Exame de DNA confirmou que a ossada encontrada no Distrito de Santa Rosa, em Formosa, perto de uma parada de ônibus conhecida como “Vai Quem Quer” é de Natália Nunes Moura, de 24 anos. O suspeito de ter matado, esquartejado e jogado os restos mortais da vítima para que cães devorassem está preso. Ele nega o crime, apesar de ter confirmado encontro com a vítima no dia d...