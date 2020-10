Cidades Exame confirma que sangue no carro era de Murilo Análise de DNA confirma que material genético era do jovem de Itapuranga. Resultado indica que vítima foi ferida dentro do veículo

A Polícia Científica de Goiás confirmou que era de Murilo Ramos de Souza, de 25 anos, o sangue encontrado no banco de trás do carro Hyundai IX35, que estava com quatro suspeitos mortos em ação policial em Anápolis. O resultado do exame de DNA, que ficou pronto na tarde desta terça-feira (6), é um sinal de que o jovem foi ferido dentro do veículo, mas ainda precisa ser apu...