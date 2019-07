Cidades Exame aponta alto índice de metais pesados em cães dos Bombeiros de Goiás que atuaram em Brumadinho Animais já foram submetidos a três exames; esse resultado é referente a primeira coleta de material

As cadelas do Corpo de Bombeiros que atuaram na tragédia da barragem de Brumadinho (MG) apresentaram um índice acima do padrão de metais pesado, especialmente alumínio, na corrente sanguínea. O tenente-coronel da Corporação em Goiás, Fernando Caramaschi, explicou que Bruma, Cristal, Hana, Luna, Saori e Vênus desde que voltaram da cidade mineira são acompanhadas por u...