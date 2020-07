Cidades Ex-vereador de Aparecida de Goiânia morre por complicações decorrentes da Covid-19 Vartuir Pereira da Cunha morreu nesta quinta-feira (30)

O ex-vereador de Aparecida de Goiânia Vartuir Pereira da Cunha morreu, nesta quinta-feira (30), de complicações pós Covid-19. Em nota, a Câmara Municipal da cidade informou que o político exerceu o cargo de 2001 a 2004 e decretou luto de três dias. Empresário no ramo de transportes, Vartuir completaria 61 anos no próximo dia 5 de setembro.